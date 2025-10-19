Vide Greniers sous les grandes halles aux porcs Trie-sur-Baïse

Vide Greniers sous les grandes halles aux porcs Trie-sur-Baïse dimanche 19 octobre 2025.

Vide Greniers

sous les grandes halles aux porcs TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

De 6h a 19h30 réservation 3€ le mètres.

sous les grandes halles aux porcs TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 16 83 27

English :

From 6 a.m. to 7.30 p.m. reservation 3? a metre.

German :

Von 6 Uhr bis 19.30 Uhr Reservierung 3? pro Meter.

Italiano :

Dalle 6 alle 19.30, prenotazione di 3 metri.

Espanol :

De 6h a 19h30, reserva de 3 metros y medio.

L’événement Vide Greniers Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-09-22 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65