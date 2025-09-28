Vide-greniers UCAM Saint-Michel-en-l’Herm

Vide-greniers UCAM

Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – –

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Vide-greniers organisé par l’Union des Commerçants et Artisans Michelais

L’Union des commerçants et artisans michelais organise un vide-greniers dans les rues du centre bourg de Saint-Michel-en-l’Herm.

Sont prévus une centaine d’exposants, des animations, une buvette, de la restauration. .

Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 30 14 50 ucam85@orange.fr

English :

Garage sale organized by the Union of Merchants and Artisans Michelais

German :

Flohmarkt, organisiert von der Union des Commerçants et Artisans Michelais (Vereinigung der Händler und Handwerker von Michelais)

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’Union des Commerçants et Artisans Michelais

Espanol :

Venta de garaje organizada por la Union des Commerçants et Artisans Michelais

