Vide-greniers UCAM Saint-Michel-en-l’Herm
Vide-greniers UCAM Saint-Michel-en-l’Herm dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers UCAM
Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Vide-greniers organisé par l’Union des Commerçants et Artisans Michelais
L’Union des commerçants et artisans michelais organise un vide-greniers dans les rues du centre bourg de Saint-Michel-en-l’Herm.
Sont prévus une centaine d’exposants, des animations, une buvette, de la restauration. .
Allée des Arts Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 30 14 50 ucam85@orange.fr
English :
Garage sale organized by the Union of Merchants and Artisans Michelais
German :
Flohmarkt, organisiert von der Union des Commerçants et Artisans Michelais (Vereinigung der Händler und Handwerker von Michelais)
Italiano :
Vendita di garage organizzata dall’Union des Commerçants et Artisans Michelais
Espanol :
Venta de garaje organizada por la Union des Commerçants et Artisans Michelais
L’événement Vide-greniers UCAM Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud