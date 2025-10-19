VIDE-GRENIERS ULAMIR CENTRE SOCIAL Salle Nominoé Crozon

VIDE-GRENIERS ULAMIR CENTRE SOCIAL Salle Nominoé Crozon dimanche 19 octobre 2025.

Salle Nominoé Rue Nominoë Crozon Finistère

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19

L’Ulamir Centre Social de la Presqu’ile de Crozon organise un vide-greniers le dimanche 19 octobre de 9h à 17h00 à Crozon à la salle Nominoé. Petite restauration sur place. Entrée 1€.

Pour les exposants 4€ le mètre; 15€ les 4 mètres. Tables et chaises non fournies. .

Salle Nominoé Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

