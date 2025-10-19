VIDE-GRENIERS ULAMIR CENTRE SOCIAL Salle Nominoé Crozon
VIDE-GRENIERS ULAMIR CENTRE SOCIAL Salle Nominoé Crozon dimanche 19 octobre 2025.
VIDE-GRENIERS ULAMIR CENTRE SOCIAL
Salle Nominoé Rue Nominoë Crozon Finistère
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19
L’Ulamir Centre Social de la Presqu’ile de Crozon organise un vide-greniers le dimanche 19 octobre de 9h à 17h00 à Crozon à la salle Nominoé. Petite restauration sur place. Entrée 1€.
Pour les exposants 4€ le mètre; 15€ les 4 mètres. Tables et chaises non fournies. .
Salle Nominoé Rue Nominoë Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68
