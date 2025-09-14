Vide-greniers Union des professionnels fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île

Vide-greniers Union des professionnels fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 14 septembre 2025.

Vide-greniers Union des professionnels fautais

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Vide grenier

L’union des professionnels fautais organise son vide grenier en centre-ville de la Faute-sur-Mer. .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 73 66 36 upf.asso@gmail.com

English :

Flea market

German :

Flohmarkt

Italiano :

Mercato delle pulci

Espanol :

Rastro

L’événement Vide-greniers Union des professionnels fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud