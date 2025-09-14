Vide-greniers Union des professionnels fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île
Vide-greniers Union des professionnels fautais L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 14 septembre 2025.
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Vide grenier
L’union des professionnels fautais organise son vide grenier en centre-ville de la Faute-sur-Mer. .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 7 62 73 66 36 upf.asso@gmail.com
English :
Flea market
German :
Flohmarkt
Italiano :
Mercato delle pulci
Espanol :
Rastro
