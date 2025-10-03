Vide-greniers Lieu-dit Moulin de Rotrou Vaas
Vide-greniers Lieu-dit Moulin de Rotrou Vaas dimanche 10 mai 2026.
Vide-greniers
Lieu-dit Moulin de Rotrou Le moulin de Rotrou Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide-greniers
VIDE-GRENIERS
Buvette -Petite restauration sur place.
Pour les exposants vide-greniers 4 mètres linéaires gratuits. Pas de longueur supplémentaire.
Réservé aux particuliers Arrivée des exposants à partir de 7h30 .
Lieu-dit Moulin de Rotrou Le moulin de Rotrou Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 56 81 11 14 lemoulinderotrou@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers Vaas a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72