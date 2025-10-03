Vide-greniers Lieu-dit Moulin de Rotrou Vaas

Vide-greniers

Lieu-dit Moulin de Rotrou Le moulin de Rotrou Vaas Sarthe

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

VIDE-GRENIERS

Buvette -Petite restauration sur place.

Pour les exposants vide-greniers 4 mètres linéaires gratuits. Pas de longueur supplémentaire.

Réservé aux particuliers Arrivée des exposants à partir de 7h30 .

Lieu-dit Moulin de Rotrou Le moulin de Rotrou Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 56 81 11 14 lemoulinderotrou@gmail.com

