Vide-Greniers Valay

Cour de l’école Valay Haute-Saône

Début : 2026-05-01 08:00:00

L’association des Parents d’Elèves de l’école de Valay organise son traditionnel Vide-Greniers le vendredi 1er Mai, dans la cour de l’école. Buvette et Restauration rapide sur place. Tous les bénéfices iront aux projets de l’école et notamment à la sortie scolaire de fin d’année des 5 classes de maternelle et primaire. .

Cour de l’école Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 93 13 46 ape.valay@gmail.com

