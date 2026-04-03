Vauchassis

Vide greniers

Stade de foot Vauchassis Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

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Stade de foot Vauchassis 10190 Aube Grand Est ptiotsenfete@gmx.com

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English :

L’événement Vide greniers Vauchassis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne