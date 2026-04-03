Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide greniers Vauchassis

Vide greniers Vauchassis

Vide greniers Vauchassis dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Stade de foot

Ville : 10190 Vauchassis

Département : Aube

Début : 2026-05-24T08:00:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Vauchassis

Vide greniers

Stade de foot Vauchassis Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

  .

Stade de foot Vauchassis 10190 Aube Grand Est   ptiotsenfete@gmx.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers Vauchassis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne