Vide greniers Vauchassis
Vide greniers Vauchassis dimanche 24 mai 2026.
Vauchassis
Vide greniers
Stade de foot Vauchassis Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
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Stade de foot Vauchassis 10190 Aube Grand Est ptiotsenfete@gmx.com
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English :
L’événement Vide greniers Vauchassis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne