Vide-greniers Vauchonvilliers
Vide-greniers Vauchonvilliers vendredi 1 mai 2026.
Vauchonvilliers
Vide-greniers
Vauchonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
C’est parti pour les bonnes affaires ! Rendez-vous dans le bourg de Vauchonvilliers pour chiner des objets anciens. Une sortie idéal pour allier grand air et animation ! Au total, 80 exposants seront présents.
En complément, vous pourrez profiter d’une buvette ainsi que d’un stand de restauration sur place, parfait pour les encas entre deux négociations !
#videgreniers2026 1 .
Vauchonvilliers 10140 Aube Grand Est +33 6 30 45 25 75 vauchonvilliers.cdf@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Vauchonvilliers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne