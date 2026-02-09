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Vide-greniers Vauchonvilliers

Vide-greniers Vauchonvilliers

Vide-greniers Vauchonvilliers vendredi 1 mai 2026.

Ville : 10140 Vauchonvilliers

Département : Aube

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1 Tarif de base plein tarif

Vauchonvilliers

Vide-greniers

Vauchonvilliers Aube

Tarif : – – Eur
1
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

C’est parti pour les bonnes affaires ! Rendez-vous dans le bourg de Vauchonvilliers pour chiner des objets anciens. Une sortie idéal pour allier grand air et animation ! Au total, 80 exposants seront présents.
En complément, vous pourrez profiter d’une buvette ainsi que d’un stand de restauration sur place, parfait pour les encas entre deux négociations !

#videgreniers2026 1  .

Vauchonvilliers 10140 Aube Grand Est +33 6 30 45 25 75  vauchonvilliers.cdf@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Vauchonvilliers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne