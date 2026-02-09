Vauchonvilliers

Vide-greniers

Vauchonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

C’est parti pour les bonnes affaires ! Rendez-vous dans le bourg de Vauchonvilliers pour chiner des objets anciens. Une sortie idéal pour allier grand air et animation ! Au total, 80 exposants seront présents.

En complément, vous pourrez profiter d’une buvette ainsi que d’un stand de restauration sur place, parfait pour les encas entre deux négociations !

#videgreniers2026 1 .

Vauchonvilliers 10140 Aube Grand Est +33 6 30 45 25 75 vauchonvilliers.cdf@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Vauchonvilliers a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne