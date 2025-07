Vide-greniers | Venteuges Venteuges

Début : 2025-07-13 08:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

De nombreux stands vous attendent pour chiner au court de ce rendez-vous annuel en terres venteugeoises ! Inscription au 06-85-03-88-30 ou 04-71-77-07-32. Une tombola sera organisé au profit de l’association « Le Gévaudan contre le cancer ».

Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes christian.plantin43@orange.fr

English :

Numerous stalls await you for this annual sales event! To register, call 06-85-03-88-30 or 04-71-77-07-32. A tombola will be organized in aid of the « Le Gévaudan contre le cancer » association.

German :

Zahlreiche Stände warten auf Sie, damit Sie bei diesem jährlichen Treffen in der Region Venteugees auf Schnäppchenjagd gehen können! Anmeldung unter 06-85-03-88-30 oder 04-71-77-07-32. Eine Tombola wird zugunsten des Vereins « Le Gévaudan contre le cancer » organisiert.

Italiano :

Ci saranno molte bancarelle da visitare in questo evento di vendita annuale! Per iscriversi, chiamare lo 06-85-03-88-30 o lo 04-71-77-07-32. Sarà organizzata una tombola a favore dell’associazione « Le Gévaudan contre le cancer ».

Espanol :

Habrá muchos puestos en los que podrá echar un vistazo en este evento anual de ventas Para inscribirse, llame al 06-85-03-88-30 o al 04-71-77-07-32. Se organizará una tómbola a beneficio de la asociación « Le Gévaudan contre le cancer ».

L’événement Vide-greniers | Venteuges Venteuges a été mis à jour le 2025-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier