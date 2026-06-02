Vide-greniers Viam
Vide-greniers Viam samedi 25 juillet 2026.
Viam
Vide-greniers
Viam Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le Hameau La Moratille sur la Commune de Viam comme chaque année organise son vide-greniers. .
Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 33 63
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Viam a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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