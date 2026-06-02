Viam

Vide-greniers

Viam Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Hameau La Moratille sur la Commune de Viam comme chaque année organise son vide-greniers. .

Viam 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 73 33 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Viam a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze