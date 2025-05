Vide-greniers – VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre, 8 juin 2025 08:00, Vic-en-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Venez chiner de nombreux objets au vide-greniers.

Possibilité de petit-Déjeuner et repas du midi sur place .

VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 49 89 77 communication@vic-bigorre.fr

English :

Come and bargain for many items at the garage sale.

Breakfast and lunch available on site.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie auf dem Flohmarkt nach zahlreichen Gegenständen.

Frühstück und Mittagessen vor Ort möglich .

Italiano :

Venite a curiosare tra i numerosi articoli in vendita.

Colazione e pranzo disponibili in loco.

Espanol :

Venga a echar un vistazo a los numerosos artículos que se ofrecen en la venta de garaje.

Desayuno y almuerzo disponibles en el lugar.

L’événement Vide-greniers Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65