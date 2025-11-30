Vide-greniers VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Vide-greniers

VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Venez chiner de nombreux objets au vide-greniers organisé par les élèves de BTS GPN 2 du Lycée Jean Monnet.

Buvette et snacks sur place.

VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 42 41 47 epl.vic-en-bigorre@educagri.fr

English :

Come and hunt for bargains at the garage sale organized by the BTS GPN 2 students from Lycée Jean Monnet.

Refreshments and snacks on site.

German :

Stöbern Sie nach zahlreichen Gegenständen auf dem Flohmarkt, der von den Schülern des BTS GPN 2 des Lycée Jean Monnet organisiert wird.

Getränke und Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a trovare ogni tipo di affare al mercatino organizzato dagli studenti del BTS GPN 2 del Lycée Jean Monnet.

Rinfresco e snack sul posto.

Espanol :

Venga y encuentre todo tipo de gangas en el mercadillo organizado por los alumnos de BTS GPN 2 del Lycée Jean Monnet.

Refrescos y tentempiés in situ.

