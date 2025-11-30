Vide-greniers VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre
Vide-greniers VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre dimanche 30 novembre 2025.
Vide-greniers
VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Venez chiner de nombreux objets au vide-greniers organisé par les élèves de BTS GPN 2 du Lycée Jean Monnet.
Buvette et snacks sur place.
VIC-EN-BIGORRE Sous la Halle Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 42 41 47 epl.vic-en-bigorre@educagri.fr
English :
Come and hunt for bargains at the garage sale organized by the BTS GPN 2 students from Lycée Jean Monnet.
Refreshments and snacks on site.
German :
Stöbern Sie nach zahlreichen Gegenständen auf dem Flohmarkt, der von den Schülern des BTS GPN 2 des Lycée Jean Monnet organisiert wird.
Getränke und Snacks vor Ort.
Italiano :
Venite a trovare ogni tipo di affare al mercatino organizzato dagli studenti del BTS GPN 2 del Lycée Jean Monnet.
Rinfresco e snack sul posto.
Espanol :
Venga y encuentre todo tipo de gangas en el mercadillo organizado por los alumnos de BTS GPN 2 del Lycée Jean Monnet.
Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Vide-greniers Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65