AGENDA · Vicq-sur-Mer
Vide-greniers Vicq-sur-Mer
dimanche 2 août 2026 · Vicq-sur-Mer
Informations pratiques
Vicq-sur-Mer
Vide-greniers
Vrasville Vicq-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Vide-greniers à Vrasville.
Venez chiner et faire des bonnes affaires !
Moules frites, grillades. .
Vrasville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Le Val de Saire
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