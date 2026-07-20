Informations pratiques

Vicq-sur-Mer

Vide-greniers

Vrasville Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vide-greniers à Vrasville.

Venez chiner et faire des bonnes affaires !

Moules frites, grillades. .

Vrasville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Le Val de Saire