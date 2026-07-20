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AGENDA · Vicq-sur-Mer

Vide-greniers Vicq-sur-Mer

dimanche 2 août 2026 · Vicq-sur-Mer

Vide-greniers Vicq-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Vrasville
Ville
50330 Vicq-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Vicq-sur-Mer

Vide-greniers

Vrasville Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Vide-greniers à Vrasville.
Venez chiner et faire des bonnes affaires !
Moules frites, grillades.   .

Vrasville Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie  

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Le Val de Saire

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