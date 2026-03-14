Vide-greniers vide dressing

Lycée Agricole et Rural Privé de Soule Berrogain-Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le collège Saint-François, sur le site du LARPS, vous invite à Berrogain-Laruns.

Le lieu se transformera en véritable terrain de chasse aux bonnes affaires. Vous pourrez y dénicher vêtements, sacs, jouets, livres, décoration et bien d’autres trésors encore. Venez chiner, vendre, flâner et partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse. Les bénéfices de cette journée serviront à financer le voyage scolaire écoresponsable des élèves de 4ème du collège Saint-François. On vous attend nombreux pour faire de bonnes affaires et soutenir les élèves. Restauration et buvette sur place. Sur inscription auprès de Chloé pour les exposants. .

Lycée Agricole et Rural Privé de Soule Berrogain-Laruns 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 32 06 87

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English : Vide-greniers vide dressing

L’événement Vide-greniers vide dressing Berrogain-Laruns a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays Basque