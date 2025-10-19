VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac

VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac dimanche 19 octobre 2025.

VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS

PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Le dimanche 19 octobre 2025, le Parc municipal de Launac accueillera le grand Vide-jardin et Vide-grenier organisé par l’Association Aviron Launac. Une journée conviviale, placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et des bonnes affaires !

Réservée exclusivement aux particuliers, cette manifestation est l’occasion parfaite pour vendre, chiner, échanger ou dénicher des trésors objets du quotidien, outils de jardin, plantes, décorations, livres, jouets, bibelots… chacun y trouvera son bonheur.

Les exposants bénéficieront d’un emplacement à 2,50 € le mètre linéaire (minimum 4 mètres), avec la possibilité de garer leur véhicule derrière leur stand pour plus de praticité.

Une buvette et un point de restauration seront proposés sur place tout au long de la journée, pour profiter pleinement du moment dans une ambiance chaleureuse et familiale. 2.5 .

PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie avironlaunac@gmail.com

English :

On Sunday, October 19, 2025, the Parc municipal de Launac will be the venue for the big Vide-jardin et Vide-grenier organized by the Association Aviron Launac. A convivial day of sharing, good cheer and bargains!

German :

Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, findet im Stadtpark von Launac der große Garten- und Flohmarktverkauf statt, der von der Association Aviron Launac organisiert wird. Ein geselliger Tag im Zeichen des Teilens, der guten Laune und der Schnäppchen!

Italiano :

Domenica 19 ottobre 2025, il Parc municipal de Launac ospiterà la grande vendita di giardini e cortili organizzata dall’Associazione Aviron Launac. Una giornata all’insegna della condivisione, del buon umore e delle occasioni!

Espanol :

El domingo 19 de octubre de 2025, el Parque municipal de Launac acogerá la gran Venta de Jardines y Patios organizada por la Asociación Aviron Launac. Una jornada de convivencia, buen humor y gangas

