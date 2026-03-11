VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac

VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac 2026-04-26

VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac dimanche 26 avril 2026.

VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS

Launac Haute-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association Aviron Launac a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une grande journée de déballage !
Informations pratiques
Manifestation exclusivement réservée aux particuliers.
Restauration & Buvette disponibles sur place toute la journée.

Conditions d’exposition
Pour le confort des exposants, l’organisation permet de conserver son véhicule derrière le stand.
Minimum d’inscription 4 mètres.

Ne tardez pas à réserver votre emplacement ! 2.5  .

Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie   avironlaunac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aviron Launac association is pleased to announce the organization of a big unpacking day!

L’événement VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Prochains événements à Launac