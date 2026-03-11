VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac
Launac Haute-Garonne
L’association Aviron Launac a le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une grande journée de déballage !
Informations pratiques
Manifestation exclusivement réservée aux particuliers.
Restauration & Buvette disponibles sur place toute la journée.
Conditions d’exposition
Pour le confort des exposants, l’organisation permet de conserver son véhicule derrière le stand.
Minimum d’inscription 4 mètres.
Ne tardez pas à réserver votre emplacement ! 2.5 .
Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie avironlaunac@gmail.com
English :
The Aviron Launac association is pleased to announce the organization of a big unpacking day!
L’événement VIDE-GRENIERS & VIDE-JARDINS Launac a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE