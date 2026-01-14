Vide-greniers

Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul Orne

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Vide-greniers de 8h à 18h

> Restauration sur place

> Exposants 2€ le mètre

> Exposition de vielles voitures .

Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul 61160 Orne Normandie +33 6 19 87 01 43

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul a été mis à jour le 2026-01-14 par Terres d’Argentan Intercom