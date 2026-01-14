Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul
Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers
Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide-greniers de 8h à 18h
> Restauration sur place
> Exposants 2€ le mètre
> Exposition de vielles voitures .
Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul 61160 Orne Normandie +33 6 19 87 01 43
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul a été mis à jour le 2026-01-14 par Terres d’Argentan Intercom