Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul

Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul dimanche 12 avril 2026.

Vide-greniers

Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Vide-greniers de 8h à 18h

> Restauration sur place
> Exposants 2€ le mètre
> Exposition de vielles voitures   .

Place de la Mairie Villedieu-lès-Bailleul 61160 Orne Normandie +33 6 19 87 01 43 

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Villedieu-lès-Bailleul a été mis à jour le 2026-01-14 par Terres d’Argentan Intercom