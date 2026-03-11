Vide-greniers Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers

Les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Organisateurs Association Libre Chats en Bastide.

Les Gravasses Avenue du 8 Mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 66 13 73 77

English :

Organizers: Association Libre Chats en Bastide.

