Villemoiron-en-Othe

Vide-greniers

Villemoiron-en-Othe Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Du samedi 6 au dimanche 7 juin VILLEMOIRON-EN-OTHE Vide-greniers. De 8h à 19h à la salle des fêtes.

Ventes de vinyles, disques et DVD.

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 98 49 89 48 .

Villemoiron-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 6 98 49 89 48

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English :

L’événement Vide-greniers Villemoiron-en-Othe a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance