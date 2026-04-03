Vide-greniers Villemoiron-en-Othe
Vide-greniers Villemoiron-en-Othe samedi 6 juin 2026.
Villemoiron-en-Othe
Vide-greniers
Villemoiron-en-Othe Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Du samedi 6 au dimanche 7 juin VILLEMOIRON-EN-OTHE Vide-greniers. De 8h à 19h à la salle des fêtes.
Ventes de vinyles, disques et DVD.
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 98 49 89 48 .
Villemoiron-en-Othe 10160 Aube Grand Est +33 6 98 49 89 48
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English :
L’événement Vide-greniers Villemoiron-en-Othe a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance