Vide-greniers Villerville 14 juillet 2025 07:00

Calvados

Vide-greniers Place du Lavoir Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 07:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Comme chaque année au 14 juillet, des exposants particuliers et professionnels seront présents sur la place du Lavoir, toute la journée.

Place du Lavoir

Villerville 14113 Calvados Normandie +33 6 18 71 56 39

English : Vide-greniers

Garage sale of private individuals on the Place du Lavoir, all day.

German : Vide-greniers

Wie jedes Jahr am 14. Juli werden den ganzen Tag über private und gewerbliche Aussteller auf dem Place du Lavoir vertreten sein.

Italiano :

Come ogni anno, il 14 luglio gli espositori privati e professionali saranno presenti nella Place du Lavoir per tutto il giorno.

Espanol :

Como cada año, el 14 de julio, expositores privados y profesionales estarán presentes en la Place du Lavoir durante todo el día.

L’événement Vide-greniers Villerville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville