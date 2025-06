Vide-greniers Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir Villerville 15 août 2025 08:00

Vide-greniers Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir Centre-ville Villerville Calvados

Début : 2025-08-15 08:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-15

Comme chaque année au 15 août, les habitants de Villerville organisent un vide-greniers dans le centre-ville.

Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Vide-greniers

Garage sales in the rue du Maréchal Foch, the rue Abbé Duchemin and on the place du Bouloir, all day long.

German : Vide-greniers

Wie jedes Jahr am 15. August organisieren die Einwohner von Villerville einen Flohmarkt im Stadtzentrum.

Italiano :

Ogni anno, il 15 agosto, gli abitanti di Villerville organizzano una vendita di garage nel centro del paese.

Espanol :

Todos los años, el 15 de agosto, los vecinos de Villerville organizan una venta de garaje en el centro de la ciudad.

