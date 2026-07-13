Vide-greniers Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir Villerville
samedi 15 août 2026 · Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir · Villerville
Informations pratiques
Villerville
Vide-greniers
Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir Centre-ville Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Comme chaque année au 15 août, les habitants de Villerville organisent un vide-greniers dans le centre-ville.
Comme chaque année au 15 août, les habitants de Villerville organisent un vide-greniers dans le centre-ville. .
Rue de L’Eglise, rue du Maréchal Foch et Place du Bouloir Centre-ville Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
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English : Vide-greniers
Every year on August 15, Villerville residents organize a garage sale in the town center.
L’événement Vide-greniers Villerville a été mis à jour le 2026-07-13 par OT SPL Deauville