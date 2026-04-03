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Vide greniers Villy-le-Maréchal

Vide greniers Villy-le-Maréchal

Vide greniers Villy-le-Maréchal dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Grande rue

Ville : 10800 Villy-le-Maréchal

Département : Aube

Début : 2026-06-07T06:30:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 2 2 5 Tarif de base plein tarif

Villy-le-Maréchal

Vide greniers

Grande rue Villy-le-Maréchal Aube

Tarif : 2 – 2 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

100 exposants

Buvette, Restauration

*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)   .

Grande rue Villy-le-Maréchal 10800 Aube Grand Est +33 6 27 38 45 81  comitevilly@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Villy-le-Maréchal a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne