Vide greniers Villy-le-Maréchal
Vide greniers Villy-le-Maréchal dimanche 7 juin 2026.
Villy-le-Maréchal
Vide greniers
Grande rue Villy-le-Maréchal Aube
Tarif : 2 – 2 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
100 exposants
Buvette, Restauration
*(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération) .
Grande rue Villy-le-Maréchal 10800 Aube Grand Est +33 6 27 38 45 81 comitevilly@gmail.com
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English :
L’événement Vide greniers Villy-le-Maréchal a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne