Vilsberg

Vide-greniers

Rue Principale Vilsberg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par la Brigade des Chineurs. Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Rue Principale Vilsberg 57370 Moselle Grand Est +33 7 71 12 96 73 labrigadedeschineurs@gmail.com

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English :

Organized by the Brigade des Chineurs. Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Vilsberg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG