Vide-greniers Vilsberg
Vide-greniers Vilsberg vendredi 8 mai 2026.
Vilsberg
Vide-greniers
Rue Principale Vilsberg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Organisé par la Brigade des Chineurs. Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Rue Principale Vilsberg 57370 Moselle Grand Est +33 7 71 12 96 73 labrigadedeschineurs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Brigade des Chineurs. Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers Vilsberg a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG