Vide-greniers Vosnon
Vide-greniers Vosnon dimanche 13 septembre 2026.
Vosnon
Vide-greniers
Vosnon Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Dimanche 13 septembre VOSNON Vide-greniers. De 7h à 18h.
Organisé par les sociétés de pêche et de chasse.
Tarif 2 € le mètre linéaire.
Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 42 02 25 ; mairievosnon@wanadoo.fr .
Vosnon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 02 25 mairievosnon@wanadoo.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Vosnon a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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