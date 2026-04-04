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Vide-greniers Vosnon

Vide-greniers Vosnon

Vide-greniers Vosnon dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 10130 Vosnon

Département : Aube

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Vosnon

Vide-greniers

Vosnon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Dimanche 13 septembre VOSNON Vide-greniers. De 7h à 18h.

Organisé par les sociétés de pêche et de chasse.

Tarif 2 € le mètre linéaire.

Inscriptions et renseignements +33 (0)3 25 42 02 25 ; mairievosnon@wanadoo.fr   .

Vosnon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 42 02 25  mairievosnon@wanadoo.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Vosnon a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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