Vide-greniers Vulaines
Vide-greniers Vulaines dimanche 6 septembre 2026.
Vulaines
Vide-greniers
Vulaines Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Dimanche 6 septembre VULAINES Vide-greniers. De 7h à 18h.
Organisé par les sociétés de pêche et de chasse.
Tarif 3 € le mètre linéaire.
Inscriptions et renseignements patrice1801@gmail.com ; +33 (0)6 49 87 80 05 .
Vulaines 10160 Aube Grand Est +33 6 49 87 80 05 patrice1801@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Vulaines a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance