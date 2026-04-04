Vulaines

Vide-greniers

Vulaines Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Dimanche 6 septembre VULAINES Vide-greniers. De 7h à 18h.

Organisé par les sociétés de pêche et de chasse.

Tarif 3 € le mètre linéaire.

Inscriptions et renseignements patrice1801@gmail.com ; +33 (0)6 49 87 80 05 .

Vulaines 10160 Aube Grand Est +33 6 49 87 80 05 patrice1801@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Vulaines a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance