Vide-greniers Waltembourg
dimanche 19 juillet 2026 · Waltembourg
Informations pratiques
Waltembourg
Vide-greniers
route d’Arzviller Waltembourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Organisé par l’association Sports et Loisirs de Waltembourg. Buvette et restauration.Tout public
0 .
route d’Arzviller Waltembourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 75 43 04 03 aslwaltembourg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Waltembourg Sports and Recreation Association. Refreshments and food available.
L’événement Vide-greniers Waltembourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG