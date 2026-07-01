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AGENDA · Waltembourg

Vide-greniers Waltembourg

dimanche 19 juillet 2026 · Waltembourg

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
route d'Arzviller
Ville
57370 Waltembourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Waltembourg

Vide-greniers

route d’Arzviller Waltembourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Organisé par l’association Sports et Loisirs de Waltembourg. Buvette et restauration.Tout public
0  .

route d’Arzviller Waltembourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 75 43 04 03  aslwaltembourg@gmail.com

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English :

Organized by the Waltembourg Sports and Recreation Association. Refreshments and food available.

L’événement Vide-greniers Waltembourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG