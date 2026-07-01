Informations pratiques

Waltembourg

Vide-greniers

route d’Arzviller Waltembourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisé par l’association Sports et Loisirs de Waltembourg. Buvette et restauration.Tout public

0 .

route d’Arzviller Waltembourg 57370 Moselle Grand Est +33 6 75 43 04 03 aslwaltembourg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Waltembourg Sports and Recreation Association. Refreshments and food available.

L’événement Vide-greniers Waltembourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT PAYS DE PHALSBOURG