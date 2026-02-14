Vide-greniers Xouaxange
Vide-greniers Xouaxange lundi 25 mai 2026.
Vide-greniers
Rue l’Eglise, rue de l’école,… Xouaxange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Avis aux chineurs ! Le vide-greniers organisé par la société d’arboriculture de Xouaxange est de retour ! Il y aura également sur place une exposition de tracteurs anciens. Cette manifestation est réservée aux non -professionnels. La restauration sur place est assurée par les organisateurs. Inscription par mailTout public
0 .
Rue l’Eglise, rue de l’école,… Xouaxange 57830 Moselle Grand Est sax.arboriculture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Notice to bargain hunters! The garage sale organized by the Xouaxange arboricultural society is back! There will also be an exhibition of vintage tractors. This event is reserved for non-professionals. On-site catering is provided by the organizers. Mail registration
L’événement Vide-greniers Xouaxange a été mis à jour le 2026-02-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG