Vide-greniersau VVF VVF Le Val-Larrey

VVF 38 rue de l’Hotel de Ville Le Val-Larrey Côte-d’Or

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Vide grenier au VVF en intérieur

Emplacement gratuit. Tables et chaises fournies

Arrivée exposant à partir de 8h

Pas de restauration sur place, seulement buvette et gâteaux. .

VVF 38 rue de l’Hotel de Ville Le Val-Larrey 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 99 accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr

