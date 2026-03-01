Vide-greniersau VVF VVF Le Val-Larrey
Vide-greniersau VVF
VVF 38 rue de l’Hotel de Ville Le Val-Larrey Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Vide grenier au VVF en intérieur
Emplacement gratuit. Tables et chaises fournies
Arrivée exposant à partir de 8h
Pas de restauration sur place, seulement buvette et gâteaux. .
VVF 38 rue de l’Hotel de Ville Le Val-Larrey 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 12 99 accueil.semurenauxois@vvfvillages.fr
