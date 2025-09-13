VIDE HANGAR Mazères-sur-Salat
VIDE HANGAR Mazères-sur-Salat samedi 13 septembre 2025.
VIDE HANGAR
ZA LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Venez dénicher des trésors tout en faisant une bonne action !
Vide hangar solidaire. .
ZA LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie associationsolidaritecgs@gmail.com
English :
Come and unearth treasures while doing a good deed!
German :
Komm mit auf die Suche nach Schätzen und tue gleichzeitig etwas Gutes!
Italiano :
Venite a scoprire tesori e a fare una buona azione!
Espanol :
¡Ven a desenterrar tesoros mientras haces una buena obra!
L’événement VIDE HANGAR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE