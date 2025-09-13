VIDE HANGAR Mazères-sur-Salat

ZA LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Venez dénicher des trésors tout en faisant une bonne action !

Vide hangar solidaire. .

ZA LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie associationsolidaritecgs@gmail.com

English :

Come and unearth treasures while doing a good deed!

German :

Komm mit auf die Suche nach Schätzen und tue gleichzeitig etwas Gutes!

Italiano :

Venite a scoprire tesori e a fare una buona azione!

Espanol :

¡Ven a desenterrar tesoros mientras haces una buena obra!

