VIDE-HANGAR

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vide-Hangar du Week-end Venez chiner et partager un bon moment !

On fait de la place ! Meubles, outils, vaisselle, déco, et plein d’objets utiles ! .

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie associationsolidaritecgs@gmail.com

English :

Weekend Garage Sale ? Come and have a good time!

German :

Vide-Hangar des Wochenendes ? Kommen Sie zum Stöbern und teilen Sie eine gute Zeit!

Italiano :

Vendita di garage nel fine settimana? Venite a divertirvi!

Espanol :

Venta de garaje el fin de semana ? ¡Ven a pasarlo bien!

L’événement VIDE-HANGAR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE