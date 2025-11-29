VIDE-HANGAR Mazères-sur-Salat
VIDE-HANGAR Mazères-sur-Salat samedi 29 novembre 2025.
VIDE-HANGAR
Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Date :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Vide-Hangar du Week-end Venez chiner et partager un bon moment !
On fait de la place ! Meubles, outils, vaisselle, déco, et plein d’objets utiles ! .
Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie associationsolidaritecgs@gmail.com
English :
Weekend Garage Sale ? Come and have a good time!
German :
Vide-Hangar des Wochenendes ? Kommen Sie zum Stöbern und teilen Sie eine gute Zeit!
Italiano :
Vendita di garage nel fine settimana? Venite a divertirvi!
Espanol :
Venta de garaje el fin de semana ? ¡Ven a pasarlo bien!
L’événement VIDE-HANGAR Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE