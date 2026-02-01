VIDE HANGAR Mazères-sur-Salat

VIDE HANGAR

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

L’association solidarité CGS vous donne rendez-vous pour son vide hangar !

Vide Hangar jouets, vêtements, déco, livres… chinez, fouillez, trouvez votre bonheur ! .

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie associationsolidaritecgs@gmail.com

English :

The CGS solidarity association invites you to its garage sale!

