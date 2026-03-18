Vide Hangar

Surgon Placé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 08:00:00

fin : 2026-04-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Vide Hangar

Le Vide Hangar arrive bientôt !

Plus de 200m2 d’installation créée pour l’événement.

Vous pourrez y trouver de la vaisselle, de la décoration, de l’électroménager, de l’outillage, des jeux, des objets anciens, des objets de collection, des tableaux, des instruments, du mobilier… à petits Prix !

Pour plus d’informations et de photos, rendez vous sur la page de l’événement Facebook .

Surgon Placé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 40 79 99 48 marion.256@hotmail.fr

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English :

Hangar Vacuum

L’événement Vide Hangar Placé a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53