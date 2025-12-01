VIDE HANGAR SPÉCIAL NOËL Mazères-sur-Salat

VIDE HANGAR SPÉCIAL NOËL Mazères-sur-Salat samedi 13 décembre 2025.

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Vide-Hangar du Week-end Venez chiner et partager un bon moment !
On fait de la place ! Meubles, outils, vaisselle, déco, et plein d’objets utiles !   .

Z.A LACROIX Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie   associationsolidaritecgs@gmail.com

English :

Weekend Garage Sale ? Come and have a good time!

