Vide jardin au Saillant Voutezac

Place du Pont du Saillant Voutezac Corrèze
C’est le moment de faire le tri dans votre jardin ! Venez échanger gratuitement vos graines, plants, arbres, boutures, légumes et même vos vieux outils. Rien ne se vend, tout s’échange ! Profitez également des trucs, astuces et conseils de jardiniers amateurs. Animation organisée par l’association Amicale Saillantaise.
Une tombola est prévue avec buvette et crêpes.
De 14h30 à 17h30 sur la place des marchés de pays .
