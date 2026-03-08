Vide jardin au Saillant Voutezac

Vide jardin au Saillant

Place du Pont du Saillant Voutezac Corrèze

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

2026-04-25

C’est le moment de faire le tri dans votre jardin ! Venez échanger gratuitement vos graines, plants, arbres, boutures, légumes et même vos vieux outils. Rien ne se vend, tout s’échange ! Profitez également des trucs, astuces et conseils de jardiniers amateurs. Animation organisée par l’association Amicale Saillantaise.

Une tombola est prévue avec buvette et crêpes.

De 14h30 à 17h30 sur la place des marchés de pays .

Place du Pont du Saillant Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 26 01

English : Vide jardin au Saillant

