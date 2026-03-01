Vide jardin de printemps Mousterlin Fouesnant

Vide jardin de printemps

Mousterlin Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant Finistère

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Vide-jardin de printemps de l’association Saint Sébastien sur le site de la chapelle Saint-Sébastien.

Vendeurs de fleurs, de légumes et de plants d’ornements en tous genres. Plants, bulbes, outils etc.

Présence sur le marché de trois auteurs locaux

Lucienne Moisan, Louis Bertholom et Annick Le Douget, qui dédicaceront leurs nouveaux contes, aventures et biographie.

Entrée libre. Petite restauration bio sur place. .

Mousterlin Chapelle Saint-Sébastien Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 56 54 77

