Vide jardin et brocante Nature et Culture Labatut samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Labatut Landes

2025-10-04

2025-10-04

2025-10-04

L’association Arbor et Sens organise un vide jardin & brocante, nature et culture au cœur du village.

Sur place vous trouverez, végétaux, graines, accessoires, outils à main, outils divers ainsi que CD, livres, vinyls, affiches, accessoires son, lumière, instruments de musiques etc.

Salle des fêtes Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 94 45 11 arboretsens40@gmail.com

English : Vide jardin et brocante Nature et Culture

The Arbor et Sens association is organizing a garden & flea market, nature and culture, in the heart of the village.

On site you’ll find plants, seeds, accessories, hand tools, various tools, as well as CDs, books, vinyls, posters, sound and light accessories, musical instruments and more.

German : Vide jardin et brocante Nature et Culture

Der Verein Arbor et Sens organisiert einen Garten- und Trödelmarkt, Natur und Kultur im Herzen des Dorfes.

Vor Ort finden Sie Pflanzen, Samen, Accessoires, Handwerkzeuge, verschiedene Werkzeuge sowie CDs, Bücher, Vinylplatten, Poster, Ton- und Lichtzubehör, Musikinstrumente etc.

Italiano :

L’associazione Arbor et Sens organizza un mercatino dell’orto e dell’usato, della natura e della cultura, nel cuore del villaggio.

Sul posto troverete piante, sementi, accessori, attrezzi manuali, utensili vari, ma anche CD, libri, vinili, poster, accessori per il suono e la luce, strumenti musicali, ecc.

Espanol : Vide jardin et brocante Nature et Culture

La asociación Arbor et Sens organiza un mercadillo de jardinería, naturaleza y cultura en el corazón del pueblo.

En el lugar encontrará plantas, semillas, accesorios, herramientas manuales, utensilios varios, así como CD, libros, vinilos, carteles, accesorios de sonido e iluminación, instrumentos musicales, etc.

