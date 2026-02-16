VIDE-JARDIN Maillé

VIDE-JARDIN

Place du Port Maillé Vendée

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

boutures, graines et pelles au programme !

Vide-jardin et espace pour les auteurs, artistes et artisans d’art locaux

Une vingtaine d’exposants pour ce vide-jardin qui se déroule pour la 4ème année.

Plantes, boutures, graines….

Outils de jardin, petit bricolage….

Restauration sur place.

3€/ml .

Place du Port Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 67 11 83 devise.asso@gmail.com

English :

cuttings, seeds and shovels!

