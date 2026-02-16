VIDE-JARDIN Maillé
VIDE-JARDIN Maillé dimanche 26 avril 2026.
VIDE-JARDIN
Place du Port Maillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
boutures, graines et pelles au programme !
Vide-jardin et espace pour les auteurs, artistes et artisans d’art locaux
Une vingtaine d’exposants pour ce vide-jardin qui se déroule pour la 4ème année.
Plantes, boutures, graines….
Outils de jardin, petit bricolage….
Restauration sur place.
3€/ml .
Place du Port Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 67 11 83 devise.asso@gmail.com
English :
cuttings, seeds and shovels!
