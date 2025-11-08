Vide-jardin Serre du jardin du Pôle Culturel Pluméliau-Bieuzy
Novembre céder à la plantation
Vous êtes invités à faire le tour de votre jardin pour déplanter, diviser et apporter vos surplus de récoltes et venir partager avec d’autres passionnés.
Si vous n’avez rien, de nombreuses plantes seront à adopter.
10h à 13h. Gratuit, ouvert à tous. Pluméloisirs. .
Serre du jardin du Pôle Culturel 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 19 91 55 83
