Vide-jardin Serre du jardin du Pôle Culturel Pluméliau-Bieuzy

Vide-jardin

Serre du jardin du Pôle Culturel 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

2025-11-08

Novembre céder à la plantation

Vous êtes invités à faire le tour de votre jardin pour déplanter, diviser et apporter vos surplus de récoltes et venir partager avec d’autres passionnés.

Si vous n’avez rien, de nombreuses plantes seront à adopter.

10h à 13h. Gratuit, ouvert à tous. Pluméloisirs. .

Serre du jardin du Pôle Culturel 19 Rue des Combats de Kervernen Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 19 91 55 83

