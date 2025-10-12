Vide Jardins Lac Bleu Lac Bleu Léognan
Vide Jardins Lac Bleu Lac Bleu Léognan dimanche 12 octobre 2025.
Vide Jardins Lac Bleu
Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan Gironde
Dans le cadre de l’évènement Jardins et Saveurs d’automne. Venez vider vos abris de jardins (outillage, pots, outils de jardin, jardinières …). .
Lac Bleu Chemin des Terres Rousses Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 02 10 pascal.dubernet@mairie-leognan.fr
