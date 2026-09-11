Informations pratiques

Montcuit

Vide-jardins

Terrain communal Montcuit Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Vente de plantes, fleurs, déco de jardin..

Dans un cadre champêtre, vente de jeunes plants, plantes et arbustes, fleurs coupées, confitures, miels, légumes et fruits ; brocante d’outils, salons, mobiliers et décorations de jardins.

Exposants : 02 33 45 05 55. .

Terrain communal Montcuit 50490 Manche Normandie +33 2 33 45 05 55

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English : Vide-jardins

L’événement Vide-jardins Montcuit a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme