Vide-jardins Montcuit
dimanche 25 octobre 2026 · Montcuit
Informations pratiques
Montcuit
Vide-jardins
Terrain communal Montcuit Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Vente de plantes, fleurs, déco de jardin..
Dans un cadre champêtre, vente de jeunes plants, plantes et arbustes, fleurs coupées, confitures, miels, légumes et fruits ; brocante d’outils, salons, mobiliers et décorations de jardins.
Exposants : 02 33 45 05 55. .
Terrain communal Montcuit 50490 Manche Normandie +33 2 33 45 05 55
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English : Vide-jardins
L’événement Vide-jardins Montcuit a été mis à jour le 2026-09-11 par Coutances Tourisme
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