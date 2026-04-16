Saint-Thois

Vide Jardins

Salle Ty Tound An Dut Saint-Thois Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide jardins à Saint-Thois dimanche 3 mai de 09h à 17h30 à la salle Ty Tound an Dut

> restauration sur place

Bleuniou Santoz Contacts: 07 71 82 03 67 et 06 19 10 28 82 .

Salle Ty Tound An Dut Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 19 10 28 82

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English : Vide Jardins

L’événement Vide Jardins Saint-Thois a été mis à jour le 2026-04-16 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou