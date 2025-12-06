Vide jouets Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames
Vide jouets Pirates de Cour Téléthon 2025
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Vide jouets, parfait avant les achats de Noël.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription et paiement à l’Office de Tourisme. .
Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
