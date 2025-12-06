Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide jouets Pirates de Cour Téléthon 2025 Salle Rose Baume-les-Dames

Salle Rose 11 avenue des docteurs Butterlin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Vide jouets, parfait avant les achats de Noël.

Buvette et petite restauration sur place.
Inscription et paiement à l’Office de Tourisme.   .

