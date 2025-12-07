Vide-jouets Place du Champ de Foire Sauvagnon

Vide-jouets

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Jeux, jouets, livres, peluches, déguisements, matériel pour enfants… C’est le moment de faire de la place avant Noël. Petite restauration & buvette sur place (paninis salés et sucrés, crêpes, gâteaux, café, thé, barbe à papa). En fin de journée, les jouets invendus pourront être donnés à la Croix-Rouge. .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 87 07 ape.sauvagnon@gmail.com

