Vide-jouets Place du Champ de Foire Sauvagnon

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Jeux, jouets, livres, peluches, déguisements, matériel pour enfants… C’est le moment de faire de la place avant Noël. Petite restauration & buvette sur place (paninis salés et sucrés, crêpes, gâteaux, café, thé, barbe à papa). En fin de journée, les jouets invendus pourront être donnés à la Croix-Rouge. .
Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 47 87 07 ape.sauvagnon@gmail.com
