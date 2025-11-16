Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos Salle des fêtes de Lugos Lugos
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde
Grand Vide-Jouets de Noël du Comité des fêtes de Lugos
Faites du tri avant le passage du Père Noël et repartez avec de jolies trouvailles à prix malins.
Vendez vos jouets, offrez-leur une seconde vie et faites des heureux !
C’est l’occasion idéale de préparer Noël sereinement, de faire de la place à la maison et de réaliser de bonnes affaires.
Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes de Lugos.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteslugos@hotmail.com
