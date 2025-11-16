Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos Salle des fêtes de Lugos Lugos

Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos

Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos Salle des fêtes de Lugos Lugos dimanche 16 novembre 2025.

Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos Gironde

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Grand Vide-Jouets de Noël du Comité des fêtes de Lugos

Faites du tri avant le passage du Père Noël et repartez avec de jolies trouvailles à prix malins.
Vendez vos jouets, offrez-leur une seconde vie et faites des heureux !
C’est l’occasion idéale de préparer Noël sereinement, de faire de la place à la maison et de réaliser de bonnes affaires.

Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes de Lugos.

Venez nombreux !   .

Salle des fêtes de Lugos 9 Rue de la Mairie Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine   comitedesfeteslugos@hotmail.com

English : Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos

German : Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos

Italiano :

Espanol : Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos

L’événement Vide Jouets spécial Noël organisé par le Comité des fêtes de Lugos Lugos a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Val de l’Eyre