Vide jouets Salle des fêtes de Massais Val en Vignes

Venez profiter du vide jouets de Massais, jouets puériculture et vêtements enfants !

Les exposants sont attendus à partir de 8 heures, les tables et chaises seront fournies. Inscription obligatoire avant le 10 novembre (places limitées)

Salle des fêtes de Massais 6 Place Saint-Hilaire Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 17 10

English : Vide jouets

Come and enjoy the Massais toy sale, children’s toys and children’s clothes!

Exhibitors are expected from 8 a.m., and tables and chairs will be provided. Registration required by November 10 (places are limited)

German : Vide jouets

Kommen Sie und genießen Sie den Spielzeugverkauf in Massais, Kinderspielzeug und Kinderkleidung!

Die Aussteller werden ab 8 Uhr erwartet, Tische und Stühle werden bereitgestellt. Anmeldung bis zum 10. November erforderlich (begrenzte Plätze)

Italiano :

Venite a godervi la vendita di giocattoli di Massais, giocattoli e vestiti per bambini!

I bancarellisti sono attesi a partire dalle 8.00 e saranno messi a disposizione tavoli e sedie. Si prega di iscriversi entro il 10 novembre (i posti sono limitati)

Espanol : Vide jouets

Ven a disfrutar de la venta de juguetes Massais, juguetes infantiles y ropa para niños

Se espera a los tenderos a partir de las 8 de la mañana, y se pondrán a su disposición mesas y sillas. Inscríbete antes del 10 de noviembre (las plazas son limitadas)

