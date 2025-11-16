Vide jouets Salle des fêtes de Massais Val en Vignes
Vide jouets Salle des fêtes de Massais Val en Vignes dimanche 16 novembre 2025.
Vide jouets
Salle des fêtes de Massais 6 Place Saint-Hilaire Val en Vignes Deux-Sèvres
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Venez profiter du vide jouets de Massais, jouets puériculture et vêtements enfants !
Les exposants sont attendus à partir de 8 heures, les tables et chaises seront fournies. Inscription obligatoire avant le 10 novembre (places limitées)
Salle des fêtes de Massais 6 Place Saint-Hilaire Val en Vignes 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 17 10
English : Vide jouets
Come and enjoy the Massais toy sale, children’s toys and children’s clothes!
Exhibitors are expected from 8 a.m., and tables and chairs will be provided. Registration required by November 10 (places are limited)
German : Vide jouets
Kommen Sie und genießen Sie den Spielzeugverkauf in Massais, Kinderspielzeug und Kinderkleidung!
Die Aussteller werden ab 8 Uhr erwartet, Tische und Stühle werden bereitgestellt. Anmeldung bis zum 10. November erforderlich (begrenzte Plätze)
Italiano :
Venite a godervi la vendita di giocattoli di Massais, giocattoli e vestiti per bambini!
I bancarellisti sono attesi a partire dalle 8.00 e saranno messi a disposizione tavoli e sedie. Si prega di iscriversi entro il 10 novembre (i posti sono limitati)
Espanol : Vide jouets
Ven a disfrutar de la venta de juguetes Massais, juguetes infantiles y ropa para niños
Se espera a los tenderos a partir de las 8 de la mañana, y se pondrán a su disposición mesas y sillas. Inscríbete antes del 10 de noviembre (las plazas son limitadas)
