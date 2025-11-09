vide Jouets vêtements La Clotte

vide Jouets vêtements

salle des fêtes La Clotte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : 2025-11-09

Début : 2025-11-09 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Vente de jouets d’occasion, les bénéfices seront reversés aux écoles

salle des fêtes La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 98 46 89

English :

Sale of second-hand toys, with proceeds going to schools

German :

Verkauf von gebrauchtem Spielzeug, der Erlös kommt den Schulen zugute

Italiano :

Vendita di giocattoli di seconda mano, il cui ricavato è destinato alle scuole

Espanol :

Venta de juguetes de segunda mano, cuya recaudación se destina a las escuelas

