vide Jouets vêtements La Clotte dimanche 9 novembre 2025.
salle des fêtes La Clotte Charente-Maritime
Début : 2025-11-09 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Vente de jouets d’occasion, les bénéfices seront reversés aux écoles
salle des fêtes La Clotte 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 98 46 89
English :
Sale of second-hand toys, with proceeds going to schools
German :
Verkauf von gebrauchtem Spielzeug, der Erlös kommt den Schulen zugute
Italiano :
Vendita di giocattoli di seconda mano, il cui ricavato è destinato alle scuole
Espanol :
Venta de juguetes de segunda mano, cuya recaudación se destina a las escuelas
