Vide ma chambre salle omnisports Pontrieux

Vide ma chambre
salle omnisports Rue de Pen Fantan Pontrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
vente de vêtements enfants, jouets, jeux, meubles et objets décorations de chambres d’enfants, matériels de puériculture tout ce qui concerne de 0 à 16 ans uniquement. 4 € du mètre linéraire +1€ par portant (tables et chaises fournies). Entrée gratuite pour les visiteurs. .
salle omnisports Rue de Pen Fantan Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 69 13 56
