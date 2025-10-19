Vide ma chambre salle omnisports Pontrieux

Vide ma chambre salle omnisports Pontrieux dimanche 19 octobre 2025.

Vide ma chambre

salle omnisports Rue de Pen Fantan Pontrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

vente de vêtements enfants, jouets, jeux, meubles et objets décorations de chambres d’enfants, matériels de puériculture tout ce qui concerne de 0 à 16 ans uniquement. 4 € du mètre linéraire +1€ par portant (tables et chaises fournies). Entrée gratuite pour les visiteurs. .

salle omnisports Rue de Pen Fantan Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 69 13 56

