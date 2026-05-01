Vide-maison à Anneville-en-Saire Anneville-en-Saire
Vide-maison à Anneville-en-Saire Anneville-en-Saire dimanche 24 mai 2026.
Anneville-en-Saire
Vide-maison à Anneville-en-Saire
11 Route de Barfleur Anneville-en-Saire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez chiner dans le jardin de cette habitante d’Anneville-en-Saire qui organise un vide-maison vintage dans son jardin tout au long du week-end et lundi également, les 23 24 et 25 mai 2026. 11 rue de Barfleur à Anneville-en-Saire.
Un parking est disponible à proximité sur la place de l’église. .
11 Route de Barfleur Anneville-en-Saire 50760 Manche Normandie +33 6 11 14 31 44
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English : Vide-maison à Anneville-en-Saire
L’événement Vide-maison à Anneville-en-Saire Anneville-en-Saire a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cotentin Le Val de Saire