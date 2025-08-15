Vide maison à Cussac Cussac
Vide maison à Cussac Cussac vendredi 15 août 2025.
Rue la Chapelle Montbrandeix Cussac Haute-Vienne
Début : 2025-08-15 10:00:00
fin : 2025-08-17 12:00:00
2025-08-15
Venez dénicher des vêtements enfants, adultes, des pièces de voiture, des articles de périculture, de la vaiselle, des livres et bien d’autres choses… .
Rue la Chapelle Montbrandeix Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 35 70 14
